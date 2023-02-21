Шишкова Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1840
Дочь: Шишкова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Шишков Михаил Антонович
Рождение ребёнка
20.02.1842
Сын: Шишков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Шишков Михаил Антонович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Шишков Михаил Антонович
Рождение ребёнка
30.01.1849
Отец ребёнка: Шишков Михаил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно