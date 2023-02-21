Шишкова Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкова Елизавета Васильевна

Шишкова Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1840

Дочь: Шишкова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Шишков Михаил Антонович

Рождение ребёнка
20.02.1842

Сын: Шишков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Антонович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шишков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Антонович

Рождение ребёнка
30.01.1849

Сын: Шишков Антон Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Михаил Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close