Шишкова (Хомутова) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Хомутова) Татьяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Вера Антоновна

Отец ребёнка: Шишков Антон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Александр Антонович

Отец ребёнка: Шишков Антон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Михаил Антонович

Отец ребёнка: Шишков Антон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Антон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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