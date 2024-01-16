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Колосов Михаил Данилович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1720

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Колосов Данила Степанов

Мать: Колосова Матрона Акимовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1746

Сын: Колосов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Евсевьевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1746

Сын: Колосов Андриян Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Евсевьевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Евсевьевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1755

Сын: Колосов Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Евсевьевна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Гликерия Евсевьевна

Смерть
1763
д. Зауткино
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