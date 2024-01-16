Колосов Михаил Данилович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1720
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Колосов Данила Степанов
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1746
Сын: Колосов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Евсевьевна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1746
Сын: Колосов Андриян Михайлович
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Евсевьевна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Евсевьевна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1755
Сын: Колосов Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Евсевьевна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1763
д. Зауткино