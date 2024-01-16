Колосова (Ордина) Гликерия Евсевьевна
Место рожденияд. Крадихино
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Ордин Евсевий Евлампьевич
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1746
Сын: Колосов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Колосов Михаил Данилович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1746
Сын: Колосов Андриян Михайлович
Отец ребёнка: Колосов Михаил Данилович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Колосов Михаил Данилович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1755
Сын: Колосов Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Колосов Михаил Данилович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно