Колосова (Ордина) Гликерия Евсевьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова (Ордина) Гликерия Евсевьевна

Колосова (Ордина) Гликерия Евсевьевна

Место рождения

д. Крадихино

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Ордин Евсевий Евлампьевич

Мать: не указана

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1746

Сын: Колосов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Колосов Михаил Данилович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1746

Сын: Колосов Андриян Михайлович

Отец ребёнка: Колосов Михаил Данилович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Колосов Михаил Данилович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1755

Сын: Колосов Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Колосов Михаил Данилович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Михаил Данилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close