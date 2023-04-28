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Польшин Тихон Софронович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Польшин Софрон Фомич

Мать: Польшина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Рудакова Вера Тихоновна

Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Польшин Афанасий Тихонович

Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Безсонова Ефросинья Тихоновна

Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Польшин Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Польшина Евдокия Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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