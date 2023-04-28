Польшин Тихон Софронович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Польшин Софрон Фомич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Рудакова Вера Тихоновна
Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Польшин Афанасий Тихонович
Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Безсонова Ефросинья Тихоновна
Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Польшин Дмитрий Тихонович
Мать ребёнка: Польшина Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно