Польшина Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Рудакова Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Польшин Афанасий Тихонович
Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Безсонова Ефросинья Тихоновна
Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Польшин Дмитрий Тихонович
Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно