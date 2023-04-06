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Польшина Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Рудакова Вера Тихоновна

Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Польшин Афанасий Тихонович

Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Безсонова Ефросинья Тихоновна

Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Польшин Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Польшин Тихон Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Польшин Тихон Софронович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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