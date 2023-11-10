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Алюхин Александр Ливериевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Алюхин Ливерий Александрович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Алюхина Юлия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Алюхина София Александровна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Алюхина Градислава Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно
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