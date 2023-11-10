Алюхин Александр Ливериевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Алюхин Ливерий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Алюхина Юлия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Алюхина София Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1910
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно