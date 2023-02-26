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Параскева (Денисова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

26.06.1837

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Никита Прокопов

Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов

Рождение ребёнка
12.12.1794

Сын: Клипиков Спиридон Прокопов

Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов

Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1799

Сын: Клипиков Евфимий Прокопов

Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1801

Дочь: Ирина Прокопова

Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1804

Дочь: Анисия Прокопова

Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.02.1808

Сын: Клипиков Антоний Прокопов

Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов

Рождение ребёнка
24.09.1809

Сын: Клипиков Иван Прокопов

Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.06.1837
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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