Параскева (Денисова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти26.06.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Никита Прокопов
Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов
Рождение ребёнка
12.12.1794
Сын: Клипиков Спиридон Прокопов
Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов
Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов
Рождение ребёнка
01.04.1799
Сын: Клипиков Евфимий Прокопов
Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов
Рождение ребёнка
09.05.1801
Дочь: Ирина Прокопова
Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов
Рождение ребёнка
30.12.1804
Дочь: Анисия Прокопова
Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов
Рождение ребёнка
?.02.1808
Сын: Клипиков Антоний Прокопов
Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов
Рождение ребёнка
24.09.1809
Отец ребёнка: Клипиков Прокопий Денисов
Смерть
26.06.1837