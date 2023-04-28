Варвара Миронова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1848
Муж: Сергей (Моисеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1850
Дочь: Соломония Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Моисеев)
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно