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Варвара Миронова

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Сергей (Моисеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1850

Дочь: Соломония Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Моисеев)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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