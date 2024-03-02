Цыренов Дамба Цыренпилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыренов Дамба Цыренпилович

Цыренов Дамба Цыренпилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Цыренов Цыренпил

Мать: Долгор

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Вампилова Евдокия (Бумбуудэй) Дамбаевна

Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мункуева Ольга (Бадма-Ханда) Дамбаевна

Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Цыбикова Цырма Дамбаевна

Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Цыренов Василий Дамбаевич

Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close