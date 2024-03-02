Цыренов Дамба Цыренпилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Цыренов Цыренпил
Мать: Долгор
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Вампилова Евдокия (Бумбуудэй) Дамбаевна
Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мункуева Ольга (Бадма-Ханда) Дамбаевна
Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Цыбикова Цырма Дамбаевна
Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Цыренов Василий Дамбаевич
Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно