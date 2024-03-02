Цыренов Василий Дамбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Цыренжапова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Бадмацыренова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Цыренова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Цыренов Бато-Мунко Васильевич
Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Цыренов Бато-Очир Васильевич
Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999