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Цыренов Василий Дамбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Цыренов Дамба Цыренпилович

Мать: Табхарова Цыремжит Ешидоржиевна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Цыренжапова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Бадмацыренова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Цыренова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Цыренов Бато-Мунко Васильевич

Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Цыренов Бато-Очир Васильевич

Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Гымнинова Ольга Дарицыреновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гымнинова Ольга Дарицыреновна

Смерть
1999
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