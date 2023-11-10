Пауткина (Ведерникова) Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина (Ведерникова) Анна Мироновна

Место рождения

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Ведерников Мирон

Мать: не указана

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пауткина Александра Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Виногорова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пауткина Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Степан Андреевич

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