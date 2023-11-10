Пауткина (Ведерникова) Анна Мироновна
Место рождения
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Ведерников Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пауткина Александра Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Виногорова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пауткина Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно