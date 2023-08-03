Ведерников Мирон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Александр Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Виногорова (Ведерникова) Прасковья Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пауткина (Ведерникова) Анна Мироновна
Мать ребёнка: не указана