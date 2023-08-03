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Ведерников Мирон

Место рождения

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Александр Миронович

Мать ребёнка: не указана

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Виногорова (Ведерникова) Прасковья Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пауткина (Ведерникова) Анна Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния

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