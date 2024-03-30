Бондаренко (Марушан) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Марушан) Анастасия Яковлевна

Место рождения

село Петрово Кировоградской области (до 1924 г-Елисаветградской губернии)

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

С 1992 по 1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

село Петрово Кировоградской области (до 1924 г-Елисаветградской губернии)
Рождение ребёнка
21.11.1919

Дочь: Соколянская Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Бондаренко Григорий

Смерть
С 1992 по 1994
Кохтла-Ярве, Кохтла район-Ярвеский, Эстонская ССР
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