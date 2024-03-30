Бондаренко (Марушан) Анастасия Яковлевна
Место рождениясело Петрово Кировоградской области (до 1924 г-Елисаветградской губернии)
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиС 1992 по 1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
село Петрово Кировоградской области (до 1924 г-Елисаветградской губернии)
Рождение ребёнка
21.11.1919
Дочь: Соколянская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Бондаренко Григорий
Смерть
С 1992 по 1994
Кохтла-Ярве, Кохтла район-Ярвеский, Эстонская ССР