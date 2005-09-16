Соколянская (Бондаренко) Анна (Ганна) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1919
Дата смерти16.09.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919
Отец: Бондаренко Григорий
Рождение ребёнка
29.04.1953
Сын: Соколянский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Соколянский Василий Иванович
Горный, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2005