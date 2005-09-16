Соколянская (Бондаренко) Анна (Ганна) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколянская (Бондаренко) Анна (Ганна) Григорьевна

Соколянская (Бондаренко) Анна (Ганна) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1919

Дата смерти

16.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919

Отец: Бондаренко Григорий

Мать: Бондаренко Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
29.04.1953

Сын: Соколянский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Соколянский Василий Иванович

Горный, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколянский Василий Иванович

Смерть
16.09.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close