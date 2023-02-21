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Хилинский Тина

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Место рождения

Старые Бабаны, Украина

Дата рождения

1914

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Бабаны, Украина
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Хилинский Николай

Отец ребёнка: Хилинский Тимофей

Шаулиха, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилинский Тимофей

Смерть
1996
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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