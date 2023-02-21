Хилинский Тина
Место рожденияСтарые Бабаны, Украина
Дата рождения1914
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Старые Бабаны, Украина
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Хилинский Николай
Отец ребёнка: Хилинский Тимофей
Шаулиха, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хилинский Тимофей
Смерть
1996
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости