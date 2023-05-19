Елисеева (Кузьмичева) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Кузьмичев Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Елисеев Николай Анисимович
Отец ребёнка: Елисеев Анисим Сергеевич
Бракосочетание
08.11.1908
Троицкая церковь в Сыромятниках
Рождение ребёнка
01.05.1909
Дочь: Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Елисеев Анисим Сергеевич
Смерть
Около 1950