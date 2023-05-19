Елисеева (Кузьмичева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Кузьмичева) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Кухтинка, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кузьмичев Дмитрий

Мать: ?

Кухтинка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Елисеев Николай Анисимович

Отец ребёнка: Елисеев Анисим Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.1908

Муж: Елисеев Анисим Сергеевич

Троицкая церковь в Сыромятниках
Рождение ребёнка
01.05.1909

Дочь: Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Елисеев Анисим Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1950
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