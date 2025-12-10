Риччи (Лунина) Екатерина Петровна
женский, родилась 1787, Москва, город федерального значения Москва
умерла 08.02.1886
ОтецЛунин Пётр Михайлович1746 г.р.
МатьЛунина (Хвостова) Евдокия (Авдотья) Семёновна1760 г.р.
Супруги
Риччи Людовик Миньято1792 г.р.
Дети
Риччи Александра Людовиковна21.04.1821 г.р.
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Место
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Рождение
1787
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.11.1817
Рождение ребёнка
21.04.1821
Дочь: Риччи Александра Людовиковна
Отец ребёнка: Риччи Людовик Миньято
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.02.1886