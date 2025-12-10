Риччи (Лунина) Екатерина Петровна 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Риччи (Лунина) Екатерина Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1787, Москва, город федерального значения Москва

умерла 08.02.1886

Отец
Лунин Пётр Михайлович1746 г.р.
Мать
Лунина (Хвостова) Евдокия (Авдотья) Семёновна1760 г.р.
Супруги
Риччи Людовик Миньято1792 г.р.
Дети
Риччи Александра Людовиковна21.04.1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Лунин Пётр Михайлович

Мать: Лунина (Хвостова) Евдокия (Авдотья) Семёновна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
18.11.1817

Муж: Риччи Людовик Миньято

Рождение ребёнка
21.04.1821

Дочь: Риччи Александра Людовиковна

Отец ребёнка: Риччи Людовик Миньято

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0745-000232/00000452.jpg ЦЕРКОВЬ СВ. ФЕОДОРА СТУДИТА ЗА НИКИТСКОЙ.

Смерть
08.02.1886

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