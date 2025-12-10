Риччи Людовик Миньято
мужской, родился 1792
умер 1860
Супруги
Риччи (Лунина) Екатерина Петровна1787 г.р.
Дети
Риччи Александра Людовиковна21.04.1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1817
Рождение ребёнка
21.04.1821
Дочь: Риччи Александра Людовиковна
Мать ребёнка: Риччи (Лунина) Екатерина Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1860