Риччи Людовик Миньято 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Риччи Людовик Миньято

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1792

умер 1860

Супруги
Риччи (Лунина) Екатерина Петровна1787 г.р.
Дети
Риччи Александра Людовиковна21.04.1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1817

Жена: Риччи (Лунина) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
21.04.1821

Дочь: Риччи Александра Людовиковна

Мать ребёнка: Риччи (Лунина) Екатерина Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0745-000232/00000452.jpg ЦЕРКОВЬ СВ. ФЕОДОРА СТУДИТА ЗА НИКИТСКОЙ.

Смерть
1860

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