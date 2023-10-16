Иван Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Гаврила Гаврилов

Мать: Елисавета Иванова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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