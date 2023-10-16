Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Гаврила Гаврилов
Мать: Елисавета Иванова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно