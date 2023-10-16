Елисавета Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1704
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Гаврилов
Рождение ребёнка
1711
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
Попадья
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
После 1750