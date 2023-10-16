Елисавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисавета Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Гаврилов

Рождение ребёнка
1711

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
Попадья
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
После 1750
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