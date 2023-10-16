Гаврила Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврила Гаврилов

Гаврила Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

01.12.1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Елисавета Иванова

Рождение ребёнка
1711

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Елисавета Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Иерей ц. Иоанна Златоуста
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
01.12.1746
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close