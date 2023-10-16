Гаврила Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти01.12.1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1704
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Елисавета Иванова
Рождение ребёнка
1711
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Елисавета Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Иерей ц. Иоанна Златоуста
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
01.12.1746