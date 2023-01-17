Тарасов (однодворец) Прокофий Маркелович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов (однодворец) Маркелл
Мать: ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Тарасова Ефимия Сильвестровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тарасов (рекрут, Однодворец) Павел Прокофьевич
Мать ребёнка: Тарасова Ефимия Сильвестровна
Смерть
До 1834