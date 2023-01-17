Тарасов (однодворец) Прокофий Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Прокофий Маркелович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов (однодворец) Маркелл

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тарасов (однодворец) Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Тарасова Ефимия Сильвестровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Тарасов (рекрут, Однодворец) Павел Прокофьевич

Мать ребёнка: Тарасова Ефимия Сильвестровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1834
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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