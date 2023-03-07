Тарасов (рекрут, однодворец) Павел Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тарасов (однодворец) Петр Павлович
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно