Тарасов (рекрут, однодворец) Павел Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (рекрут, однодворец) Павел Прокофьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тарасов (однодворец) Прокофий Маркелович

Мать: Тарасова Ефимия Сильвестровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Иосифовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тарасов (однодворец) Петр Павлович

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Иосифовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Иосифовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Агафья Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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