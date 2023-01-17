Тарасов (однодворец) Маркелл
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Маркелович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов (однодворец) Прокофий Маркелович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов (однодворец) Семен Маркелович
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1834