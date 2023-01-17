Тарасов (однодворец) Маркелл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Маркелл

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Тарасов (однодворец) Иван Маркелович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов (однодворец) Прокофий Маркелович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов (однодворец) Семен Маркелович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1834
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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