Мамыкина Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Рождение ребёнка
1699

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Мамыкинъ Борисъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Павелъ

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