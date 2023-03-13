Мамыкина Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1699
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1707
Сын: Мамыкинъ Борисъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1717
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Павелъ