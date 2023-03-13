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(Мамыкина) Оксинья
(Мамыкина) Оксинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1698
Пол
Женский
Отец
Мамыкинъ Павелъ
1660 г.р.
Мать
Мамыкина Марфа Иванова
1662 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец:
Мамыкинъ Павелъ
Мать:
Мамыкина Марфа Иванова
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