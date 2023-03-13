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(Мамыкина) Оксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Пол

Женский

Отец

1660 г.р.

Мать

1662 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1698

Отец: Мамыкинъ Павелъ

Мать: Мамыкина Марфа Иванова