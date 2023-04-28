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Потапов Иван

Место рождения

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Никита

Мать: Потапова Елизавета

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Крещение
25.08.1902
Церковь Параскевы Пятница села Домкино
Godparents:Брат его родной Леонтий и мать их родная Васса Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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