Потапова (Антонова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Антонова) Елизавета

Место рождения

Лукьяново, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

20.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукьяново, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
10.09.1900

Муж: Потапов Никита

Церковь Параскевы Пятницы Села Домкина Валдайского уезда
Witnesses:Поручителями были по жениху: жабенской волости, деревни Каменниха кр. Иванъ Васильевъ, и Хибежской (?) волости деревни Замошы (Замосты?) кр-нъ Петръ Ивановъ. По невесте: Тверской губ. Осташ... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1900

Сын: Никитин, Не Было Инфо От Т Тамары Григорий

Отец ребёнка: Потапов Никита

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1905

Сын: Никитин, Нет Было Инфо От Т Тамары Георгий

Отец ребёнка: Потапов Никита

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1906

Дочь: Смирнова Варвара Никитична

Отец ребёнка: Потапов Никита

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Иван

Отец ребёнка: Потапов Никита

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.08.1907
Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от чахотки
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