Потапова (Антонова) Елизавета
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти20.08.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1900
Муж: Потапов Никита
Церковь Параскевы Пятницы Села Домкина Валдайского уезда
Witnesses:Поручителями были по жениху: жабенской волости, деревни Каменниха кр. Иванъ Васильевъ, и Хибежской (?) волости деревни Замошы (Замосты?) кр-нъ Петръ Ивановъ. По невесте: Тверской губ. Осташ... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1900
Сын: Никитин, Не Было Инфо От Т Тамары Григорий
Отец ребёнка: Потапов Никита
Рождение ребёнка
27.03.1905
Сын: Никитин, Нет Было Инфо От Т Тамары Георгий
Отец ребёнка: Потапов Никита
Рождение ребёнка
26.11.1906
Дочь: Смирнова Варвара Никитична
Отец ребёнка: Потапов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Иван
Отец ребёнка: Потапов Никита
Смерть
20.08.1907
Причина смерти: от чахотки