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Мареев Василий Фадеевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Отец

До 1897 г.р.

Мать

До 1897 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Около 1938 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мареев Фадей

Мать: Мареева Домна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
1935

Жена: Подопригора (мареева) Варвара Васильевна

деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Записи Мареевой Ольги Петровны
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Мареев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Подопригора (мареева) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подопригора (мареева) Варвара Васильевна

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Военная служба
С 1941 по ?.07.1942
Звание: рядовой Выбыл из армии: пропал без вести в июле 1942 Должность: автоматчик
Место жительства
Неизвестно
деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Род войск: НКВД Ушёл в армию в 1935 году, отслужил 2 года с Сталинске, вернулся в ноябре. В декабре ушёл на финскую войну. Вернулся с войны в июне (учился на командира), летом забрали ещё на 3 месяца.... Показать все
Смерть
?.09.1942
Причина смерти: пропал без вести
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