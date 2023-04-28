Мареев Василий Фадеевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Мареев Фадей
Мать: Мареева Домна
Бракосочетание
1935
деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Записи Мареевой Ольги Петровны
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Мареев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Подопригора (мареева) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
13.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подопригора (мареева) Варвара Васильевна
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Военная служба
С 1941 по ?.07.1942
Звание: рядовой Выбыл из армии: пропал без вести в июле 1942 Должность: автоматчик
Место жительства
Неизвестно
деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Род войск: НКВД Ушёл в армию в 1935 году, отслужил 2 года с Сталинске, вернулся в ноябре. В декабре ушёл на финскую войну. Вернулся с войны в июне (учился на командира), летом забрали ещё на 3 месяца.... Показать все
Смерть
?.09.1942
Причина смерти: пропал без вести