Мареева Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиОколо 07.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Мареев Фадей
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: Мареев Василий (Иван) Фадеевич
Отец ребёнка: Мареев Фадей
Сайт "Память народа"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мареев Пётр Фадеевич
Отец ребёнка: Мареев Фадей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мареев Фадей
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Смерть
Около 07.11.1986
Похороны
Неизвестно
Прожила 95 лет, долгожительница Таврического р-на.