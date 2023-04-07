Мареева Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мареева Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Около 07.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мареев Василий Фадеевич

Отец ребёнка: Мареев Фадей

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: Мареев Василий (Иван) Фадеевич

Отец ребёнка: Мареев Фадей

Сайт "Память народа"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мареев Пётр Фадеевич

Отец ребёнка: Мареев Фадей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мареев Фадей

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Смерть
Около 07.11.1986
Березовка, Таврический муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Березовка, Таврический муниципальный район, Омская область
Прожила 95 лет, долгожительница Таврического р-на.
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