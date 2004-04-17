Подопригора (Мареева) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подопригора (Мареева) Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1916

Дата смерти

17.04.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Между 1874 и 1877 г.р.

Муж

1915 г.р.
1912 г.р.

Дети

Около 1938 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1916

Отец: Подопригора Василий Петрович

Мать: Подопригора Екатерина Игнатьевна

Бракосочетание
1935

Муж: Мареев Василий Фадеевич

деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Записи Мареевой Ольги Петровны
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Мареев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мареев Василий Фадеевич

Рождение ребёнка
13.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мареев Василий Фадеевич

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Бракосочетание
1950

Муж: Шипилов Алексей Федотович

Таврический район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
18.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипилов Алексей Федотович

Развод
Неизвестно

Муж: Шипилов Алексей Федотович

Причина развода - Алексей плохо относился к сыну Варвары от первого брака Петру.
Место жительства
Неизвестно
Хохлово, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
17.04.2004
Хохлово, Саргатский муниципальный район, Омская область
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