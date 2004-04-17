Подопригора (Мареева) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1916
Дата смерти17.04.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1916
Бракосочетание
1935
деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Записи Мареевой Ольги Петровны
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Мареев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мареев Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
13.08.1940
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Отец ребёнка: Мареев Василий Фадеевич
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Бракосочетание
1950
Таврический район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
18.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипилов Алексей Федотович
Развод
Неизвестно
Причина развода - Алексей плохо относился к сыну Варвары от первого брака Петру.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.2004