Ванеева Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1929
Дата смерти05.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1955
Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
15.05.1957
Дочь: Иванина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
29.07.1960
Дочь: Ванеева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
21.08.1963
Сын: Ванеев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванеева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич
Смерть
05.04.1966