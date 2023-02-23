Ванеева Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванеева Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1929

Дата смерти

05.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1955

Сын: Ванеев Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
15.05.1957

Дочь: Иванина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
29.07.1960

Дочь: Ванеева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
21.08.1963

Сын: Ванеев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванеева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Ванеев Михаил Алексеевич

Смерть
05.04.1966
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