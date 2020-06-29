Ванеев Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванеев Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1955

Дата смерти

29.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1955

Отец: Ванеев Михаил Алексеевич

Мать: Ванеева Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванеева Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванеева Алёна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванеева Зоя Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванеев Илья Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.06.2020
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