Ванеев Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1955
Дата смерти29.06.2020
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванеева Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванеева Алёна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванеева Зоя Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванеев Илья Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.06.2020