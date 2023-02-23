Иванина Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1957
Рождение ребёнка
10.04.1975
Сын: Иванин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Иванин Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
19.07.1976
Сын: Иванин Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Иванин Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.1984
Дочь: Байгазиева Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Иванин Сергей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно