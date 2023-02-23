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Иванина Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1957

Отец: Ванеев Михаил Алексеевич

Мать: Ванеева Зоя Александровна

Рождение ребёнка
10.04.1975

Сын: Иванин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Иванин Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
19.07.1976

Сын: Иванин Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Иванин Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
11.07.1984

Дочь: Байгазиева Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Иванин Сергей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванин Сергей Яковлевич

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