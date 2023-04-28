Настасья (Анастасия) Егорова
Место рождения
Дата рождения19.11.1838 ст.
Дата смертиПосле 1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1838 ст.
Отец: Егор Захаров
Мать: Агафья Александрова
Бракосочетание
11.01.1857 ст.
Муж: Иван Агафонов
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 25.09.1859 ст.
Дочь: Суханова Устиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Агафонов
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.
Сын: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов
Отец ребёнка: Иван Агафонов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пелагия Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Агафонов
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1873