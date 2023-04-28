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Настасья (Анастасия) Егорова

Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.11.1838 ст.

Дата смерти

После 1873

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1838 ст.

Отец: Егор Захаров

Мать: Агафья Александрова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.01.1857 ст.

Муж: Иван Агафонов

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 25.09.1859 ст.

Дочь: Суханова Устиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Агафонов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.

Сын: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов

Отец ребёнка: Иван Агафонов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пелагия Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Агафонов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1873
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