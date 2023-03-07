Агафья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1838 ст.
Дочь: Настасья (Анастасия) Егорова
Отец ребёнка: Егор Захаров
Рождение ребёнка
02.02.1840 ст.
Сын: Алексей Егоров
Отец ребёнка: Егор Захаров
Рождение ребёнка
16.07.1843 ст.
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Егор Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Захаров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1843