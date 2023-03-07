Агафья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1838 ст.

Дочь: Настасья (Анастасия) Егорова

Отец ребёнка: Егор Захаров

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1840 ст.

Сын: Алексей Егоров

Отец ребёнка: Егор Захаров

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1843 ст.

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Егор Захаров

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Захаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1843
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