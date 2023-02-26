Параскева Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1793
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Роман Павлов
Рождение ребёнка
22.03.1794
Сын: Василий Романов
Отец ребёнка: Роман Павлов
Бракосочетание
10.11.1800
Муж: Филипп Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Роман Павлов
Смерть
Неизвестно