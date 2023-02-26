Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1793

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Роман Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1794

Сын: Василий Романов

Отец ребёнка: Роман Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1800

Муж: Филипп Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Роман Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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