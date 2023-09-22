Шевяков Иаков Елеазаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Иаков Елеазаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.06.1889

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шевяков Елеазар Михайлов

Мать: не указана

Смерть
28.06.1889
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