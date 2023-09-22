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Шевяков Иаков Елеазаров
Шевяков Иаков Елеазаров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1888
Дата смерти
28.06.1889
Пол
Мужской
Отец
Шевяков Елеазар Михайлов
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Шевяков Елеазар Михайлов
Мать: не указана
Смерть
28.06.1889
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