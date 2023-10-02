Абышев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абышев Валентин

Место рождения

Россия

Дата рождения

?.06.1895

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1895

Отец: Абышев ???

Мать: Абышева ???

Россия
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Абышева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
06.01.1924

Дочь: Каймакчи Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Абышева Анастасия Павловна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
Около 1937
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
НЕИЗВЕСТНО
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