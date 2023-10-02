Абышев Валентин
Место рожденияРоссия
Дата рождения?.06.1895
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1895
Отец: Абышев ???
Мать: Абышева ???
Россия
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
06.01.1924
Дочь: Каймакчи Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Абышева Анастасия Павловна
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
Около 1937
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
НЕИЗВЕСТНО