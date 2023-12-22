Абышева (Серохвостова) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1897
Дата смерти21.05.1958
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1897
Образование
?.05.1914
Царицынская 3я женская гимназия А.М.Стеценко (4 класса)
Образование
14.05.1915
8е Царинынское женское начальное училище
Бракосочетание
Около 1922
Муж: Абышев Валентин
Рождение ребёнка
06.01.1924
Дочь: Каймакчи Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Абышев Валентин
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
21.05.1958
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно