Абышева (Серохвостова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абышева (Серохвостова) Анастасия Павловна

Место рождения

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

25.10.1897

Дата смерти

21.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1897

Отец: Серохвостов Павел Иванович

Мать: Феврония (Федосья? Федора? Феодосия? Фекла?)

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Образование
?.05.1914
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Царицынская 3я женская гимназия А.М.Стеценко (4 класса)
Образование
14.05.1915
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
8е Царинынское женское начальное училище
Бракосочетание
Около 1922

Муж: Абышев Валентин

Рождение ребёнка
06.01.1924

Дочь: Каймакчи Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Абышев Валентин

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
21.05.1958
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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