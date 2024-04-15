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Лемешенко Клим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Лемишенко Федор Климович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Климовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лямишенко Георгий Климович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Феодосия Климовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сгибенина? Аксинья Климовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемешенко Ефимия Авраамовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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