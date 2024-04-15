Лемешенко Клим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Климовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лямишенко Георгий Климович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Феодосия Климовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сгибенина? Аксинья Климовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно