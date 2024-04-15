Лямишенко Георгий Климович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Лемешенко Клим Андреевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
18.08.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Юлиания Андреевна Демьяненко
Восприемник
18.12.1879 ст.
Даниил Прокопьевич Романко
Восприемник
04.09.?
Михаил Андреевич Демьяненко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно