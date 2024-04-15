Лямишенко Георгий Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛямишенко Георгий Климович

Лямишенко Георгий Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Лемешенко Клим Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
18.08.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Юлиания Андреевна Демьяненко
Восприемник
18.12.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Прокопьевич Романко
Восприемник
04.09.?
Николаевка, Сумська область
Михаил Андреевич Демьяненко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close