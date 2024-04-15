Сгибенина? (Лемешенко) Аксинья Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибенина? (Лемешенко) Аксинья Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Лемешенко Клим Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
05.11.1867 ст.

Муж: Сгибенин? Степан Иванович

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NH-B?i=468&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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