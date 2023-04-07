Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Филицата Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно