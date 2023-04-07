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Филицата Петровна
Филицата Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Васильевич
1785 г.р.
Мать
Ксения Григорьевна
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Петр Васильевич
Мать:
Ксения Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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