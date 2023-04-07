Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Петр Васильевич

Мать: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Степан Николаевич

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно