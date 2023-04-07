Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Петр Васильевич
Мать: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Степан Николаевич
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно