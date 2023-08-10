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Агузанов Павел Васильевич

Место рождения

д. Малиновка Зырянский район

Дата рождения

19.06.1956

Дата смерти

10.10.1994

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1956

Отец: Агузанов Василий Павлович

Мать: Агузанова Таисья Александровна

д. Малиновка Зырянский район
Бракосочетание
28.01.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Итатка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Октябрьское, Томский муниципальный район, Томская область
Развод
01.09.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Итатка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
10.10.1994
Томское, Томский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: алкогольная интоксикация | в возрасте 38 лет
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