Агузанов Павел Васильевич
Место рожденияд. Малиновка Зырянский район
Дата рождения19.06.1956
Дата смерти10.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1956
д. Малиновка Зырянский район
Бракосочетание
28.01.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Октябрьское, Томский муниципальный район, Томская область
Развод
01.09.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.1994
Томское, Томский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: алкогольная интоксикация | в возрасте 38 лет