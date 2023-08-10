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Агузанов Василий Павлович

Место рождения

д. Малиновка Зырянский район

Дата рождения

10.04.1928

Дата смерти

04.04.1984

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1928

Отец: Агузанов Павел Феоктистович

Мать: Агузанова Секлетинья Данилова

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
?.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агузанова Таисья Александровна

Новорождественское, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
28.05.1951

Жена: Агузанова Таисья Александровна

Малиновский с/с
Рождение ребёнка
19.06.1956

Сын: Агузанов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Агузанова Таисья Александровна

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
16.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агузанова Таисья Александровна

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агузанов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Агузанова Таисья Александровна

д. Малиновка Зырянский район
Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
04.04.1984
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область