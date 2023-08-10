Агузанов Василий Павлович
Место рожденияд. Малиновка Зырянский район
Дата рождения10.04.1928
Дата смерти04.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1928
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
?.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агузанова Таисья Александровна
Новорождественское, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
28.05.1951
Малиновский с/с
Рождение ребёнка
19.06.1956
Сын: Агузанов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Агузанова Таисья Александровна
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
16.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агузанова Таисья Александровна
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агузанова Таисья Александровна
д. Малиновка Зырянский район
Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
04.04.1984
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область