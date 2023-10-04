Шалиманова (Акулова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалиманова (Акулова) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акулов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шалиманов Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Шалиманов Кузьма Григорьевич

Зыбково, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалиманов Кузьма Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завгородняя Василиса Кузьминична

Отец ребёнка: Шалиманов Кузьма Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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