Шалиманова (Акулова) Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акулов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Шалиманов Кузьма Григорьевич
Зыбково, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завгородняя Василиса Кузьминична
Отец ребёнка: Шалиманов Кузьма Григорьевич
Смерть
Неизвестно